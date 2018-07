Opt morţi şi trei răniţi după ce un pod s-a prăbuşit în China Incidentul s-a produs vineri, la ora 19,40, au precizat autoritatile locale. Unii locuitori din zona, care se refugiasera sub partea acoperita a podului pentru a se adaposti de o puternica furtuna, au ramas prinsi atunci cand structura s-a prabusit. Majoritatea victimelor erau persoane in varsta, au afirmat martorii accidentului, in timp ce fotografii de la fata locului arata ca structura principala a podului a ramas in picioare. Unii dintre raniti sunt in stare grava si se afla in tratament la un spital local. Operatiunile de salvare continua si a inceput o investigatie a cauzelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul celor care și-au pierdut viața in urma incendiilor de vegetație din Grecia a ajuns la 81 de morți. Majoritatea victimelor au ars de vii in casele lor sau in masinile cu care incercau sa fuga din calea flacarilor. Printre victime s-ar putea afla si turisti straini, spun autoritatile elene,…

- Cel putin 24 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei, a informat postul national de radio ERT citand serviciile de interventie de urgenta si surse din cadrul spitalelor locale. Peste 150 de persoane au fost ranite, multe dintre acestea…

- Cel putin 20 de oameni au murit si peste 100 au fost raniti in incendiile de vegetatie de amploare din Grecia. Majoritatea victimelor se aflau intr-o statiune, care a fost inconjurata de flacari.

- Cel putin 47 de oameni au murit, iar 11 au fost raniti, dupa ce un autobuz s-a prabusit intr-o prapastie in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Vehiculul era supraaglomerat. Deocamdata, nu se cunosc cauzele accidentului. Autobuzul era supraincarcat, avand peste 50 de pasageri la bord – majoritatea…

- UPDATE, 20 mai ora 6:30 – Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prabusit vineri la putin timp dupa decolarea de la Havana, a fost gasita, a anuntat sambata ministrul cubanez al Transporturilor, citat de AFP. Aceasta cutie neagra, intrata in posesia comisiei de ancheta, se afla ‘in stare…

- Incident grav in Dej. Structura unei statii de autobuz a cazut peste 4 copii. Cel mai grav au fost accidentati doi micuti, unul de 4 luni si celalalt de doi ani. Ei au ajuns la Spitalul de Urgenta din Cluj-Napoca.

- Patru frati, cu varste cuprinse intre patru luni si sase ani, au ajuns la spital, vineri, dupa ce structura si copertina unei statii de autobuz au cazut peste ei. Doi dintre copii sunt in stare grava.

- In localitatea Dej din județul Cluj, o stație de autobuz s-a prabușt peste mai mulți copii foarte mici. Structura metalica cat și acoperișul s-au prabușit peste 4 copii cu varste cuprinse intre 4 luni...