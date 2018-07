Opt morţi şi mii de persoane spitalizate, miercuri, în urma caniculei din Japonia Cel putin opt persoane si-au pierdut viata miercuri, iar peste doua mii au suferit insolatii si au fost transportate la spital dupa ce Agentia de meteorologie din Japonia a emis avertizari cu privire la valul de caldura intensa care poate fi ''fatal'' in multe zone ale tarii, informeaza media locala, citata de DPA. Persoanele decedate aveau varste cuprinse intre 70 si 90 de ani. Alte 24 de persoane se afla in stare critica, conform serviciului public de radio si televiziune din Japonia, NHK. Mercurul din termometre a ajuns la 40 de grade Celsius pentru prima oara in ultimii cinci… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

