- Seful Statului Major al armatei din Taiwan si alti sapte oficiali militari au murit joi intr-un accident de elicopter, a anuntat Ministerul Apararii, relateaza agentiile internationale de presa. In varsta de 62 de ani, generalul Shen Yi-ming, seful Statului Major, facea parte din opt ofiteri de rang…

