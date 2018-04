Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Branza si Vulcanesti au documentat opt moldoveni pentru incalcarea regimului de frontiera, prin desfasurarea activitatilor de pescuit in perioada de prohibitie. De la pescari au fost ridicate 300 metri de plasa si circa 60 de kilograme de peste.

- Mai multi moldoveni s-au pornit la pescuit in locuri interzise, aflate in zona de frontiera. Incidentele au fost inregistrate in ultimele 24 de ore.In primul caz a figurat in documentare un locuitor al satului Tudora, raionul Ștefan Voda, in varsta de 30 ani.

- Politistii de frontiera au identificat locul aflarii a trei membrii ai unei familii, care s-au eschivat timp de doua luni de la raspundere pentru trecerea ilegala a frontierei de stat, si au intreprins masurile necesare pentru retinerea acestora.

- Membrii unei familii de moldoveni, dati in cautare de Poliția de Frontiera, au fost reținuti. Acestia s-au eschivat timp de doua luni de la raspundere pentru trecerea ilegala a frontierei de stat.

- Polițiștii de frontiera din Direcția regionala NORD continua sa desfașoare masuri speciale de invistigație și de urmarire penala pe linia combaterii falsului in actele oficiale, nemijlocit reținerea persoanelor implicate in activitați criminale.

- Nicio zi fara acțiuni ilegale! Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, patru persoane au incalcat regimul punctelor de trecere, iar altele doua aflate in conflict cu legea, precum și un mijloc de transport pus la consemn au fost reținute, noteaza Noi.md. Tot pe parcursul zilei de ieri,…

- Deoarece nu avea documente pentru copilul sau in varsta de 3 luni, o femeie din Mures a incercat sa l treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, ascunzandu l sub haine, informeaza Politia de Frontiera. In data de 11.02.2018, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, joi dimineata politistii de frontiera din Moravita au depistat 32 de cetateni din Irak care au incercat sa treaca ilegal granita. Ei au fost prinsi in localitatea de frontiera Latunas, la aproximativ un kilometru de granita cu statul vecin,…