- In tragedia aviatica din județul Constanța unde o aeronava MiG 21 LanceR și un elicopter militar, ambele din dotarea Armatei Romane, s-au prabușit și-au pierdut opt militari și nu cinci cum se anunțase inițial. Au decedat toți cei șapte ocupanți ai IAR-330 Puma precum și pilotului aeronavei MiG 21 LanceR.…

