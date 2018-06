Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a incheiat peste 4.500 de contracte de finanțare care au ca obiect investițiile in zona montana. Pentru acestea s-au efectuat plați in valoare totala de 230,6 milioane de euro. Alocarea distincta acordata prin Programul Național de Dezvoltare…

- Un proiect de lege pentru instituirea schemei de ajutor de stat „Imprumuturi fara dobanda pentru tineri”, publicat in programul legislativ al Guvernului Romaniei pentru acest an, in perioada mai – decembrie, prevede ca tinerii fara un loc de munca ar putea accesa un credit de pana in 40.000 de lei,…

- Programul are ca scop „facilitarea accesului la finantare pentru tinerii sub 26 de ani care nu au un loc de munca sau care sunt in perioada studiilor", valoarea maxima a creditului fiind de „40.000 de lei", arata documentul citat de Mediafax. Potrivit proiectului, garantia statului va fi de…

- Milioane de romani sunt vizați! Aceștia ar putea beneficia de o relaxare a amenzilor. Totul este prevazut intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere.Potrivit acestuia, foarte mulți romani vor beneficia de amenzi mult mai mici, iar valoarea punctului de amenda…

- Fostul administrator judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza, considera ca banii folositi in ultimii doi ani pentru cresterea salariilor ar fi trebuit utilizati mai bine pentru a atrage investitiile, ceea ce ar fi dus la o crestere economica reala, de pe urma careia toata lumea ar fi avut de castigat.

- Liderul PNL Ludovic Orban a acuzat, miercuri, guvernul PSD-ALDE ca ar vrea sa nationalizeze banii din Pilonul II de pensii. Intr-o postare pe Facebook, acesta vorbeste despre reducerea procentului de contributie la pensia privata si despre o posibila modificare a legii pensilor care sa ii determine…

- Incepand cu data de 1 aprilie 2018, milioane de romani vor beneficia de aceste servicii gratuite. Un Ordin pe aceasta tema a fost deja publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 273/2018.Potrivit unui act normativ care a aparut recent in Monitorul Oficial, milioane de romani vor putea...…