Programul „Timișoara verde și curata”, in valoare de 89,6 milioane de lei, a fost inclus in proiectul de buget de anul acesta al Primariei Timișoara. Anul acesta, municipalitatea aloca in plus fața de 2021 pentru salubrizare suma de opt milioane de lei. De asemenea, primarul Dominic Fritz a promis ca anul acesta municipalitatea va repara […] Articolul Opt milioane de lei in plus pentru salubrizare in 2022. Incepe spalarea strazilor din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .