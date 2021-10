Stiri pe aceeasi tema

- Opt migranti care au traversat Dunarea cu o barca gonflabila au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Porțile de Fier II, judetul Mehedinti. Este vorba despre cetateni egipteni si sirieni, care au traversat Dunarea din Serbia.

- Politistii de frontiera de la Porțile de Fier II, judetul Mehedinti, au depistat opt migranți egipteni si sirieni care au traversat Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Marți, in jurul orei 16.15, o patrula a polițiștilor de frontiera, in timpul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Porțile de Fier II – judetul Mehedinti au depistat opt cetateni egipteni si sirieni care au traversat fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile pentru a intra ilegal in Romania din Serbia. Marti, in jurul orei 16.15,…

- Politistii de frontiera de la Moldova Veche, judetul Caras-Severin, au prins, pe malul romanesc al Dunarii, doua familii de migranti din Afganistan, formate din noua persoane, printre care si un copil in varsta de un an, care au traversat fluviul cu ajutorul unei barci gonflabile, cu scopul de a intra…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au depistat zece cetateni straini care au incercat sa intre in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii aradeni au prins 30 de migranti turci care ar fi intrat ilegal in tara, prin Serbia, si erau cazati in municipiul resedinta si localitatea invecinata Vladimirescu, in mai multe pensiuni, noteaza Agerpres. Politistii au verificat pensiunile respective in urma unor informatii si au gasit…

- Un grup format din 17 migranti din India, Bangladesh si Pakistan, care au intrat ilegal in Romania, venind din Serbia, au fost depistati de politistii de frontiera in zona Dudestii Vechi - Sannicolau Mare, in timp ce incercau sa ajunga in Timisoara, calauziti de un cetatean roman, pentru a pleca…

- Politistii de frontiera din Cruceni, județul Timiș, au depistat sapte persoane irakiene, dintre care cinci erau copii cu varste intre 5 și 13 ani, care au incercat sa intre ilegal din Serbia in Romania. Acestia prezentau simptome de deshidratare, iar polițiștii au acordat imediat primul ajutor, a relatat…