Aceste atacuri au crescut deja la 34 de morti si 111 raniti bilantul operatiunilor israeliene ce vizeaza incepand de marti elemente ale gruparii Jihadul Islamic, care la randul sau a tras peste 350 de rachete in directia Israelului, potrivit datelor armatei israeliene.



"Sase membri ai familiei Abou Malhous, printre care trei copii si doua femei, au fost ucisi intr-un atac israelian asupra casei lor din Deir al-Balah, in sudul Fasiei Gaza", a precizat in noaptea de miercuri spre joi Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul islamistilor din miscarea Hamas. Alti…