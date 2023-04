Incepand cu data de 1 mai, mai multe medicamente vor fi incluse pe lista celor gratuite și compensate. Astfel, vor putea avea acces la ele mai mulți pacienți care sufera de afecțiuni grave. Acest lucru va fi posibil datorita unei hotarari de guvern care stabilește extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite de care beneficiaza romanii. […] The post Opt medicamente noi pe lista medicamentelor compensate. Actualizarea se va face pe 1 mai first appeared on Ziarul National .