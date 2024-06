Opt medalii la şah Sportivii sectiei de sah a CSM Ploiesti au participat, in weekend, la doua competitii, reusind sa obtina 8 medalii: 6 de aur, una de argint si una de bronz! Elevii lui Petre Grigore au fost prezenti la Festivalul „Sah in scoala si in Mall – Ploiesti Shopping City”, competitie de sah rapid organizata de cunoscutul centru comercial in parteneriat cu Grupul Observatorul Prahovean, CS Gambitul Damei Iasi, Asociatia Judeteana de Sah Prahova si Clubul Sportiv Universitar Ploiesti. Tinerii sahisti au obtinut 6 medalii de aur si una de bronz, dupa cum urmeaza: • Medalii de aur – Vladimir Bostina (clasa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

