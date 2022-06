Nu mai putin de opt medalii au obtinut inotatorii de la CSU Politehnica in Cupa Romaniei la Senori, Tineret si Juniori. De cinci ori timisorenii s-au clasat pe prima treapta a podiumului. Un argint si doua bronzuri au completat „castigurile” in competitia desfasurata la Targoviste. Prima zi a adus si primele rezultate: bronzul in proba de ștafeta masculin 4x100m […] Articolul Opt medalii, dintre care cinci de aur, pentru inotatorii de la CSU Politehnica in Cupa Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .