Institutul Internațional pentru Orientul Mijlociu și Studii Balcanice (IFIMES) din Ljubljana, Slovenia, analizeaza in mod regulat evoluțiile din Orientul Mijlociu, Balcani și din intreaga lume. IFIMES a pregatit o analiza a situației la opt luni de la invazia rusa in Ucraina. Cele mai relevante și interesante secțiuni din analiza cuprinzatoare intitulata „Ucraina 2022: rasul nuclear al Rusiei” sunt publicate mai jos. Zgomotul sabiei nucleare a Rusiei In vreme ce razboiul ruso-ucrainean intra in cea de-a opta luna și intr-un impas pe linia frontului, președintele rus Vladimir Putin a ordonat,…