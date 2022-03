Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din judetul Cluj au fost arestate preventiv de Tribunalul Alba pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de risc si trafic de droguri de risc, acestea fiind prinse in flagrant in timp ce ridicau de la o firma de curierat un colet cu 8 kilograme de cannabis, in…

