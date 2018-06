Stiri pe aceeasi tema

- Crema pentru conturul ochilor este produsul aplicat in jurul ochilor și pe pleoape pentru a hidrata și a menține pielea cat mai elastica, mai tanara și cu un aspect mai sanatos. Pentru a obține acest lucru, produsul dumneavoastra trebuie sa conțina ingredientele de care are nevoie pielea pentru a fi…

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs luni dupa-amiaza pe DN2 E 85, la Costesti. In evenimentul produs din cauza neatenției au fost implicate doua autoturisme, printre victime numarandu-se un preot de 39 de ani și fiul sau, in varsta de numai doi ani. Accidentul s-a produs dupa orele…

- Insa nu vorbim despre un tractor oarecare, ci despre un automobil produs chiar de faimoasa companie Porsche. Tractorul diesel a fost produs in 1958 și va fi expus in cadrul expoziției miliardarului din Romania. Tractorul Porsche Diesel Super S308 a fost restaurat acum 11 ani și este considerat o…

- Rujul e cel mai important produs de beauty din poșeta unei femei. Se pare insa ca are in compoziția lui substanțe periculoase. Plumbul este o substanta des intalnita in rujuri. O cercetare realizata in Statele Unite ar trebui sa ne ingrijoreze și sa ne determine sa fim mai precaute atunci cand cumparam…

- Eroarea umana și viteza excesiva sunt doua dintre cauzele care au dus la producerea accidentului feroviar de anul trecut de la Banița. AGIFER a finalizat ancheta și a facut public raportul, care indica din ce cauze s-a produs tragedia feroviara in care doi oameni și-au pierdut viața. “Cauza…

- 2 echipaje de pompieri militari au intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apa și spuma pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care se manifesta la o gospodarie in localitatea Golești. Evenimentul a fost anunțat prin intermediul numarului de apel unic 112 in jurul orei 00.20. In…

- Chiar in preajma Pastelul, indragita prezentatoare de la Antena 1 vine cu o surpriza de proportii. Artista va interpreta rolul „Donnei” in musicalul „Mamma Mia”, primul musical de pe Broadway produs in Romania, 100% independent, ce va avea premiera in luna mai, la Sala...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii va lansa un studiu care avertizeaza asupra riscului potential al ingerarii particulelor de plastic gasite in recipientele din plastic de apa potabila. Studiul vizeaza ultimele cercetari despre impactul particuleleor de microplastic care sunt destul de micute pentru…