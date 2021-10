Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate de Prefectura Prahova, cele opt focare s-au inregistrat la Spitalul CFR Ploiesti, Spitalului Municipal Schuller si Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti.La Spitalul Municipal "Schuller", trei pacienti cu cancer din compartimentul Radioterapie sunt infectati. In acelasi spital,…

- Autoritatile sanitare din judetul Prahova au raportat, marti, opt noi focare de COVID-19, toate fiind in spitale din municipiul Ploiesti unde au fost infectate zeci de persoane, atat pacienti, cat si angajati. Potrivit datelor transmise de Prefectura Prahova, la cel mai mare spital din judet, Spitalul…

- ”Pacienții sunt peste tot, in toate camerele posibile, pe holuri, toate zonele de așa-zise urgențe minore, urgențe chirurgicale au fost transformate in zone pentru pacienții Covid.Asta in condițiile in care spitalul nostru nu este suport Covid. Secția de Medicala și Cardiologie au fost desființate și…

- Potrivit datelor comunicate, astazi, de Prefectura Prahova, un focar de COVID-19 a fost confirmat la Sectia interne a Spitalului Municipal Ploiesti, fiind testati pozitiv trei salariati si cinci pacienti.Salariatii au ramas in izolare la domiciliu sub supravegherea medicului de familie, in vreme ce…

- Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu a fost suplimentata cu zece paturi, iar Sectia de Neurologie din cadrul spitalului va fi transformata in sectie COVID, potrivit Agerpres. "La Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu a fost suplimentata Sectia de Boli Infectioase,…

- Directia de Sanatate Publica a informat, marti, despre aparitia a patru focare COVID-19 in judetul Iasi, trei dintre acestea fiind la Institutul de Psihiatrie Socola, iar cel de-al patrulea la Centrul de Servicii Sociale ‘C.A.Rosetti’. Potrivit sursei citate, trei dintre beneficiarii Centrului de Servicii…

- Directia de Sanatate Publica informeaza cu privire la aparitia a trei focare Covid-19 din judetul Iasi. SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - Sectia de Recuperare Neuromotorie – 7 persoane (1 cadru medical si 6 pacienti) Masuri: Trei dintre pacientii pozitivi au solicitat externarea cu izolare la domiciliu…