Opt exerciții împotriva osteocondrozei cervicale Primele manifestari ale osteocondrozei cervicale sint durerile de spate, durerile de cap, amețelile, "muste" in ochi, slabirea auzului sau zgomotul din urechi, precum și leganatul in timpul mersului ca urmare a dereglarii coordonarii miscarilor. Pentru a evita acest lucru, va propunem citeva exerciții simple, care va vor ajuta sa invingeti osteocondroza și sa va mentineti sanatatea. 1. Trage Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Alexander Lukașenko a susținut miercuri ca bloggerul Roman Protasevici planuia organizarea unei ”rebeliuni sângeroase” în Belarus, transmite agenția rusa TASS, preluata de Reuters. Protasevici, arestat duminica la Minsk dupa ce avionul sa a fost deturnat de catre…

- Primele date ale unui studiu realizat in Marea Britanie, la Universitatea Oxford, arata ca administrarea unei doze de Pfizer urmata de rapelul cu AstraZeneca – sau invers – crește frecvența efectelor secundare ușoare pana la moderate, comparativ cu situația in care oamenii incheie schema de imunizare…

- Pakistanul a primit sambata prima transa din cele 1,2 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 in cadrul programului COVAX, a anuntat UNICEF, transmite Reuters. "Azi Pakistanul a primit prima transa de vaccinuri Oxford-AstraZeneca impotriva COVID-19 (SII-AZ AZD1222) in cadrul facilitatii COVAX",…

- Peste 10 milioane de oameni din Franta au primit deja o prima doza de vaccin pentru COVID-19, obiectivul guvernului pentru acest numar fiind atins cu o saptamana inainte de termen, a declarat joi premierul Jean Castex, relateaza Reuters. Franta spera ca o campanie de vaccinare intensiva, alaturi de…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni ca nu recomanda utilizarea medicamentului antiparazitar Ivermectina pentru prevenirea si tratamentul infectiei cu SARS-CoV-2, in afara studiilor clinice controlate, relateaza AFP. EMA „a concluzionat ca datele disponibile nu sustin utilizarea…

- Taiwanul a lansat luni campania sa de vaccinare impotriva COVID-19, prim-ministrul Su Tseng-chang si ministrul Sanatatii, Chen Shih-chung, fiind printre primele persoane vaccinate in aceasta tara, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. La Spitalul Universitar National Taiwanez din Taipei, Su si…

- Vaccinul Pfizer-BioNTech este eficient impotriva tulpinii braziliene a virusului SARS-CoV-2, potrivit unui studiu de laborator publicat luni in New England Journal of Medicine, scrie Mediafax. Primele doua cazuri de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului au fost confirmate luni in Romania.

- Noua maimuțe mari de la gradina zoologica din San Diego, California, sunt primele animale vaccinate cu un ser experimental anti-Covid-19, asta dupa ce in luna ianuarie opt gorile au fost testate pozitiv pentru noul coronavirus dupa ce ar fi intrat in contact cu un ingrijitor infectat, au declarat joi…