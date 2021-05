Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii care instrumenteaza dosarul in care nu mai puțin de 25 de polițiști din Sibiu sunt acuzați de luare de mita si șpaga au deci ca nu mai puțin de 13 dintre cei audiați miercuri, sa fie reținuți pentru 24 de ore. Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a decis miercuri seara la capatul audierilor…

- Treisprezece dintre agentii de politie din cadrul IPJ Sibiu acuzati de peste o suta de fapte de luare de mita, dar si de alte infractiuni, au fost retinuti, scrie News.ro . Toti cei 13 sunt agenti in cadrul structurilor de Politie Rutiera din IPJ Sibiu, respectiv Biroul Drumuri Nationale si Europene. …

- Polițiștii rutieri din țara sunt tot mai des implicați in scandaluri de corupție, șoferii prinși ca au incalcat legea fiind iertați daca in buzunarul agentului ajunge o suma de bani. Sunt tot mai frecvent descoperite de procurorii anticorupție astfel de ilegalitați, semn ca avem corupție peste tot.…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 10 mai a.c., in jurul orei 03.10, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihail Kogalniceanu din localitatea Vama Veche, fara a poseda permis de…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de barbatul care a postat mai multe anunturi pe un site prin care, in schimbul unor sume de bani, oferea rapoarte de analiza medicala in care sunt atestate rezultate…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus zilele trecute punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui maramureșean pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Potrivit informațiilor furnizate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Infractiuni la regimul rutier. Mai multi soferi au fost prinsi fara permis sau cu permisul suspendat. La data de 25 martie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, in localitatea Ion Corvin,…

- Comunicat. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus punerea...