- Andi Moisescu, in varsta de 50 de ani , este casatorit cu Olivia Steer de 17 ani și au impreuna doi copii. Recent, juratul de la „Romanii au talent” a facut o declarație neașteptata și a dezvaluit numele femeii pe care el o admira cel mai mult, din punct de vedere profesional. „Femeile pe care le apreciez…

- Romanii sunt inventivi și in aceasta perioada greu incercata cauta tot felul de soluții pentru a plati cat mai puțin la facturile de gaz sau electricitate. Astfel, o familie din Romania a reușit performanța sa-și reduca facturile la jumatate, in contextul in care stau in casa la maneca scurta. Ce a…

- Fostul baron social-democrat Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte in cadrul Curții de Conturi, a fost adus cu duba poliției la Curtea de Apel București, unde judecatorii au decis sa fie plasat in arest pentru 30 de zile. Niculae Badalau a coborat incatușat din duba poliției și a intrat in sediul…

- Producatorii anunța prețuri triple de Craciun Sursa articolului: Speriați de valul de scumpiri, romanii iși fac deja provizii pentru sarbatorile de iarna Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, se lauda cu reducerea timpilor de așteptare pentru problele practice și scrise ale examenului pentru permisul de conducere. Acesta anunța și alte schimbari menite sa imbunatațeasca experiența celor care doresc sa obțina dreptul de a conduce pe drumurile din Romania.…

- 2 din 3 romani iși urmaresc bugetul și țin evidența veniturilor și cheltuielilor. Cei varstnici sunt mai atenți decat cei tineri , releva un studiu CEC Bank. Pentru 25,52% dintre romani, cheltuielile cu locuința ocupa 40-60% din venituri. In acest context, romanii incep sa fie mult mai atenți și prudenți…

- Luni de la ora 20:50, Legile Puterii cu Alexandra Pacuraru – O ediție esențiala pentru Romania! Sursa articolului: Legile Puterii | Cine este autorul planului care ar putea aduce romanii din diaspora acasa – Un milion de noi locuri de munca in Romania – Afla luni la Legile Puterii Credit autor: Realitatea…

- Piața mașinilor noi a crescut in primele opt luni cu 5%, vanzarile Dacia au urcat cu 13%, iar la Toyota, cu 16%. Skoda a avut cea mai mare scadere din top 10. Datele APIA arata ca SUV-urile au ajuns sa reprezinte 45% din piața mașinilor noi, datorita unor modele precum Duster, Puma și Tucson.