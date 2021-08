Opt din zece români se gândesc să lucreze și după ce ies la pensie Doi din zece salariați romani spun ca vor continua cu siguranța sa lucreze, chiar și doar part-time, dupa ce ies la pensie, iar alți șase salariați din zece iau in calcul aceasta posibilitate. Aceasta situație este prezentata in rezultatele unui sondaj de opinie realizat de platforma de recrutare online BestJobs. Doi din zece salariați romani spun ca vor continua cu siguranța sa lucreze, chiar și doar part-time, dupa ce ies la pensie, iar alți șase salariați din zece iau in calcul aceasta posibilitate. Aceasta situație este prezentata in rezultatele unui sondaj de opinie realizat de platforma… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

