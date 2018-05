Stiri pe aceeasi tema

- La școala inveți multe, dar nu chiar… tot. Consiliul Județean al Elevilor Timiș impreuna cu cei de la MindsHub va prezinta, intr-un eveniment care va avea loc la Timișoara, „Ce nu ne invața la școala”.

- Salvamontistii au publicat si un ghid al masurilor de prim-ajutor in caz de muscatura, printre care se numara aplicarea unui pansament compresiv deasupra ranii, hidratarea doar cu apa și administrarea unei aspirine, pana la intervenția Ambulanței. "Daca locuiti sau calatoriti in zone in care…

- Vineri, 27 aprilie, intra in vigoare aceasta lege! Mii de romani vor beneficia de aceasta gratuitate! Actul normativ a fost publicat recent in Monitorul Oficial, iar de vineri se aplica. Potrivit Legii nr. 95/2018, incepand cu 27 aprilie, studentii, masteranzii si doctoranzii vor beneficia de gratuitate…

- Caravana „Fii pregatit!” ajunge sambata, 14 aprilie, in Timișoara, iar duminica, 15 aprilie, in Faget. De proiectul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, sustinut financiar de Fundatia pentru SMURD, au beneficiat pana acum peste 20.000 de oameni.

- „ElectroStep - Primul pas in electronica" se va desfasura in perioada 10 martie - 5 mai in incinta ETTI, urmand ca, pe parcursul a sase sedinte, elevii sa invete principalele elemente de baza ale electronicii. Sedintele vor avea loc in fiecare sambata, timp de doua ore, in intervalul 12.00-14.00, iar…

- Doi studenti de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca au realizat, in premiera, un pantof de ciocolata cu ajutorul unei imprimante 3D, care poate fi umplut cu crema, dulceata, praline, transmite corespondentul...

- Studentii si tinerii antreprenori cu o idee de proiect inovatoare sau care au deja startu-uri in domeniul digital se pot inscrie pentru premiile Be an Innovator, in valoare totala de 14.000 de euro. Cine a castigat anul trecut competitia si ...

