Opt din zece angajaţi români îşi doresc să lucreze la birou, dar într-o clădire sănătoasă (sondaj) Opt din zece romani (85%) ar opta sa munceasca de la birou intr-o cladire certificata, arata rezultatele unui sondaj publicat, joi, de un dezvoltator imobiliar pe segmentul birouri de clasa A. Cercetarea de specialitate releva faptul ca aproape 96% dintre angajatii romani considera ca standardele care certifica nivelul de rezilienta al unei cladiri in fata unei pandemii sunt nu doar utile, ci si necesare in contextul actual. Pe acest fond, certificarea unei cladiri in fata riscurilor aduse de pandemie a devenit un aspect important pentru cei mai multi angajati romani, iar 85% spun ca este important… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​70% dintre angajații români spun ca au lucrat sau considera ca va fi nevoie sa lucreze în vacanța, iar peste 20% dintre aceștia ajung sa faca activitațile profesionale în timpul liber, pentru ca nu au un înlocuitor, potrivit unui sondaj BestJobs.Citește mai departe și…

- Președintele Klaus Iohannis, a participat, duminica, la „Saptamana Haferland”, festivalul comunitații sasești, organizat in satul Criț din județul Brașov. Șeful statului a participat la ultima zi a Festivalului ”Saptamana Haferland”, cel mai important eveniment cultural dedicat promovarii zonei sasești…

- Zonele verzi din orașe au un rol esențial pentru ecosistem și pentru sanatatea umana, arata un studiu recent realizat in Statele Unite, publicat in jurnalul stiintific Science Advances. Cercetarea arata ca pana și cele mai mici petice cu spațiu verde contribuie, de exemplu, la filtrarea poluanților…

- Mai mult de 65% dintre angajații romani considera ca biroul lor este doar parțial sigur pentru sanatate, in contextul pandemiei, potrivit unui sondaj Genesis Property. Realizatorii studiului au aflat ca peste...

- O treime dintre angajati sunt nehotarati cu privire la intoarcerea la birou, iar 24% prefera sa lucreze in continuare remote, arata un studiu realizat de un site de recrutare. Relaxarea restrictiilor a adus in discutie reintoarcerea la birou a angajatilor, care in ultimul an si-au mutat activitatea…

- Aproape jumatate dintre germani s-au exprimat in favoarea purtarii mastilor sanitare si dupa terminarea pandemiei pentru a se proteja astfel de boli, potrivit unui sondaj dat publicitatii miercuri, informeaza DPA. Dintre cele circa 5.000 de persoane chestionate de institutul de cercetari de…

- Mai pleaca romanii in vacanța? Majoritatea romanilor prefera sa-și petreaca concediile și vacanțele in țara din cauza pandemiei provocate de COVID-19. Astfel, conform ultimei cercetari sociologice a IRES, realizata in intervalul 18 – 21 mai 2021, doar 32% dintre romani intenționeaza sa-și petreaca…

- In doar 7 ore peste 61.000 de romani s-au inscris in cursa obtinerii unui voucher in cadrul programului Rabla pentru Electrocasnice 2021. AFM (Administratia Fondului pentru Mediu) a dat start inscrierilor in programul Rabla pentru Electrocasnice 2021. In aceasta etapa (14 mai – 20 mai) se pot crea conturi…