Opt din 10 gravide nu sunt vaccinate anti-COVID, în România. Iar 63% dintre ele nu se vor vaccina nici după naștere |STUDIU S-a redeschis problema vaccinarii la gravide, dupa ce o gravida in luna a șaptea a murit de COVID la Oradea, fara ca medicii sa o poata salva. In prezent, recomandarea de vaccinare nu este asumata in totalitate de medicii din sfera ginecologiei. Asta face ca opt din zece femei insarcinate din Romania sa nu fie vaccinate la ora actuala. Cifrele aparțin un studiu recent, care prezinta și cel mai des invocat motiv pentru nevaccinare: lipsa informațiilor venite catre gravide, cu privire la efectele pe termen mediu și lung ale imunizarii anti COVID-19. Momentan, una din patru gravide nevaccinate ia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

