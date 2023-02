Medgidia. Copii trimisi in judecata!

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia au dispus trimiterea in judecata a doi inculpati minori fiecare in varsta de 16 ani , acuzati de comiterea infractiunii de furt calificat. Probatoriul administrat in cauza pana in prezent a relevat ca, in noaptea de 04 05.11.2022, in intervalul orar 23.30 23.50… [citeste mai departe]