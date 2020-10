Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea RECORD NEGRU in Alba: 7 noi DECESE, raportate in ultimele 24 de ore, ale unor pacienți infectați cu COVID-19 Șapte noi decese al unor pacienți infectați cu COVID-19 au fost raportatr la nivelul județului Alba, in ultimele 24 de ore. Este vorba despre patru barbați și trei femei, cu multiple…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 7 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 118 de cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 2214 de persoane confirmate pozitiv, 1386 de persoane vindecate și 75 de decese.…

- Conform datelor transmise sambata, 3 octombrie de catre Direcția de Sanatate Publica in județul Alba sunt 35 cazuri noi de infectare cu COVID-19, 1 caz fiind din Ocna Mureș iar altul din Hoparta. In prezent, la nivelul județului sunt 534 de cazuri active. In continuare, orașul Aiud inregistreaza cel…

- Record dupa record astazi, 2 octombrie 2020, cel mai mare numar de cazuri noi de infectari cu Covid-19 de la debutul pandemiei in Romania (2343) și cel mai mare numar de pacienți infectați la ATI: 571. Aceasta creștere o pun specialiști pe seama deschiderii școlilor. Trendul va fi unul ascendent: așteptam…

- Din pacate, in ultimele șapte zile, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus in județul Alba a fost constant și intr-un ritm ascendent. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate astazi ajunge la 1700 persoane confirmate pozitiv, 1191 persoane vindecate și 65 decese. Dupa cum se…

- In ultimele 7 zile, numarul de cazuri active de infectare cu noul coronavirus in județul Alba a fost constant și intr-un ritm ascendent. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate astazi ajunge la 1655 persoane confirmate pozitiv, 1164 persoane vindecate și 64 decese. Dupa cum se poate observa,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 23 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 11 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate de la inceputul pandemiei in județul Alba ajunge la 1010 persoane confirmate pozitiv,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 20 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 14 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri trei au fost raportate in comuna Garbova. Cele 14 cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin…