- In luna august, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița, va derula 8 programe gratuite de formare profesionala, pentru persoanele care se afla in cautarea unui loc de munca. Cursurile pe care le va organiza AJOFM Dambovița in luna august sunt de: -operator la mașini unelte – comanda…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ca, in luna august 2023 sunt prognozate spre a fi deschise 8 programe de formare profesionala, dupa cum urmeaza: - operator la mașini unelte - comanda numerica, mecanic auto, inspector…

- Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot urma cursuri organizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița. In luna iulie sunt disponibile pregatiri pentru mai multe specializari. Astfel, AJOFM Dambovița informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ca in…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ca, in luna iulie 2023 sunt prognozate spre a fi deschise urmatoarele cursuri de calificare: - cofetar – patiser, operator la mașini unelte - comanda numerica, specialist in managementul…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ca, in luna iunie 2023 sunt prognozate pentru a fi deschise zece cursuri de calificare. Persoanele interesate și care sunt in cautarea unui loc de munca se vor putea califica gratuit…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca ca, in luna iunie 2023 sunt prognozate spre a fi deschise urmatoarele cursuri de calificare: operator la mașini unelte - comanda numerica, agent securitate, infirmier, operator introducere…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza cursuri gratuite pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Astazi, AJOFM Dambovița anunța deschiderea a 11 cursuri de calificare in luna iunie, dupa cum urmeaza: – operator la mașini unelte – comanda numerica; -agent securitate;…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovița prognozeaza ,pentru luna mai 2023, deschiderea a cursuri de calificare organizate in concordanța cu cerințele de pe piața muncii. Este vorba despre specializarile instalator instalații tehico – sanitare și gaze, electrician in construcții,…