Opt concluzii după rebeliunea din Rusia: 'Vin nori negri dinspre răsărit. Răul cel mare abia acum poate începe!' Europarlamentarul și liderul PMP Eugen Tomac a tras concluziile dupa Rebeliunea din Fedrația Rusa, condusa de Evgheni Prigojin. „S-a incheiat oare rascoala in Rusia? CITESTE SI Prigojin a reușit ce nu au facut ucrainenii: 'Rebeliunea a dezvaluit slabiciunea forțelor de securitate ruse și a demonstrat incapacitatea lui Putin' (ISW) 12:20 472 SUA forțeaza un nou atac dur al Ucrainei contra Rusiei, dupa revolta lui Prigojin: Acum e momentul 12:10 1240 Independența energetica a Romaniei e o iluzie! Importurile de țiței au explodat cu 30%, iar producția a scazut 12:01 809 Apropiatul lui Vladimir… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Prigojin a reușit ce nu au facut ucrainenii: 'a dezvaluit slabiciunea forțelor de securitate ruse și a demonstrat incapacitatea lui' (ISW) 12:20 472 SUA forțeaza un nou atac dur alcontra, dupa revolta lui Prigojin: Acum e momentul 12:10 1240 Independența energetica a Romaniei e o iluzie!de țiței au explodat cu 30%, iar producția a scazut 12:01 809lui

Stiri pe aceeasi tema

- Revolta lui Evgheni Prigojin, liderul Wagner, a fost stopata, dar Kremlinul se confrunta acum cu o situație „profund instabila”, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW) din Washington.Rebeliunea eșuata și „remedierea pe termen scurt” – sub forma unui aparent armistițiu cu Grupul Wagner…

- Marea Britanie a introdus o noua legislație care permite ca sancțiunile rusești sa ramana in vigoare pana cand Moscova platește compensații Kievului, a declarat luni, intr-un comunicat de presa, Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO), transmite CNN . De asemenea, noua legislație…

- Capitala ucraineana, Kiev, a fost atacata de Rusia pentru a noua oara in aceasta luna, relateaza BBC, potrivit Rador.Intr-un cartier al capitalei, ramasitele unui obiect doborat de sistemele de aparare a provocat un incendiu, dar nu au fost declarate victime. O persoana a fost ucisa la Odesa.…

- Cel de la care au fost confiscați banii este Konstantin Malofeev, cunoscut drept și „oligarhul ortodox”. Magistrații americani transmit ca vor urma și alte transferuri in urma confiscarii averilor obținute ilegal de oligarhii ruși.Garland a precizat ca banii confiscați de la oligarhul rus Konstantin…

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP."Astazi (marti), una dintre unitatile Ministerului…

- Fortele ruse din Ucraina sunt atat de slabite incat nu pot lansa o „ofensiva semnificativa” si, prin urmare, se concentreaza pe consolidarea castigului teritoriilor ocupate, a afirmat joi sefa comunitatii americane de informatii, Avril Haines, transmite AFP. Presedintele rus Vladimir „Putin si-a revazut…

- Dupa ce loviturile cu rachete rusesti au ucis in noaptea de joi spre vineri cel putin cinci persoane in Ucraina, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a spus ca ceea ce se intampla in Ucraina confirma scopul Washingtonului si al aliatilor sai de a provoca alte tari la o confruntare militara cu Moscova…

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…