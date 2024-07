Opt companii româneşti, incluse în clasamentul companiilor de tehnologie cu cea mai rapidă creştere Companii romanești Opt companii romanesti sunt incluse in cea mai recenta editie a Deloitte EMEA Technology Fast 500, clasamentul companiilor de tehnologie cu cea mai rapida crestere din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, noteaza Agerpres . Potrivit unui comunicat Deloitte, cele opt companii sunt Redbee Software, Druid, Questo, Ascendia, FintechOS, Pentest-Tools.com, Kinderpedia si Nestor. Redbee Software, clasata pe locul 65 in topul Deloitte EMEA Technology Fast 500, este specializata in solutii software web si mobile care utilizeaza tehnologii de ultima ora si a dezvoltat o aplicatie care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

