- ”Consiliul Concurentei a sanctionat opt companii active pe piata comercializarii de produse si echipamente de protectie din domeniul sanatatii si securitatii in munca cu amenzi in valoare totala de 4.886.811 lei (987.622 euro)”, informeaza autoritatea de concurenta. Companiile sanctionate sunt: Renania Trade…

- Consiliul Concurentei a investigat, de-a lungul timpului, mai multe companii cu actionariat austriac, iar o parte dintre acestea au fost amendate cu aproximativ 713 milioane lei, pe baza dovezilor obtinute si sustinute apoi in fata instantelor de judecata, potrivit datelor transmise de autoritatea…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest Cluj a desfașurat de la inceputul lunii noiembrie o serie de controale la operatorii economici clujeni care comercializeaza produse second-hand.„In perioada 01.11-15.11.2022, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor…

- bC.A. al BNR a decis, in principalul eveniment al finalului de an al pieței financiare locale, sa majoreze dobanda sa de politica monetara de la 6,25 la 6,75%/an. Decizia vine in contextul in care, conform comunicatului de presa al bancii centrale, „rata anuala a inflației este așteptata sa mai creasca…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 8,16- pe an, de la 8,19- pe an, joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02- pe an.…

- Consiliul Concurenței a anunțat marți ca a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominanta al Auto Italia Impex SRL, pe piața furnizarii de piese de schimb originale pentru marcile din portofoliul companiei.

Consiliul Concurenței a anunțat azi o noua ancheta pe piața farmaceutica, cu scopul de a vedea daca și ce anume limiteaza accesul pacienților la anumite medicamente.