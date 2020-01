Cel putin opt civili, intre care patru copii, au fost ucisi miercuri in Siria de tiruri cu rachete ale regimului care au lovit o scoala din Idlib, provincie dominata de jihadisti in nord-vestul tarii, informeaza Agerpres, citand AFP. In pofida unui armistitiu anuntat in august, regiunea Idlib inregistreaza o recrudescenta a violentelor de mai multe saptamani cu bombardamente ale fortelor lui Bashar al-Assad si ale aliatului sau rus, dar si lupte care opun fortele guvernamentale jihadistilor si rebelilor. Miercuri, tiruri cu rachete sol-sol ale regimului au vizat localitatea Sarmin, in estul provinciei…