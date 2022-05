Opt civili uciși în lovituri asupra regiunilor Donețl și Harkov "Bombardamente rusesti in regiunea Donetk: patru civili ucisi, toti din Liman", a indicat pe Telegram guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, adaugand ca sapte civili au fost raniti in acest oras de unde armata ucraineana a trebuit recent sa se retraga.El a adaugat ca un civil a murit din cauza ranilor in Bahmut, un oras mai indepartat de front, si patru au fost raniti in diverse puncte din estul Ucrainei.La randul sau, guvernatorul regiunii Harkov (nord-est), Oleg Sinegoubov, a anuntat pe Telegram ca trei civili au murit si opt au fost raniti duminica in lovituri care au lovit cartiere… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

