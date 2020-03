Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Acestia sunt colegii barbatului care lucreaza la retailerul din Resita, contacti de familie sau provenind in urma unor activitati sportive! Cei care au fost in legatura cu barbatul de 27 de ani, confirmat cu noul coronavirus, care este sub tratament la Timisoara, se afla in acest moment in…

- Sase cetateni romani de pe vasul "Diamond Princess" au fost repatriati, sambata dimineata, cu o aeronava speciala a Ministerului Apararii Nationale, care a aterizat la baza aeriana 90 din Bucuresti. Seful DSU, Raed Arafat, a declarat, la postul Digi 24, ca toti cei sase vor intra in carantina pentru…

- Nava de croaziera Diamond Princess a fost bagata in carantina pe 4 februarie din cauza coronavirusului. Din pacate, doi romani aflati pe nava au fost depistati cu coronavirus, fiind transportati la un spital din Japonia.

- Doi cetateni romani, in carantina Doi cetateni români, transportati din China în Germania prin intermediul unor zboruri de evacuare medicala, initiate la nivelul Uniunii Europene, au fost adusi cu o aeronava militara la Bucuresti. Potrivit Ministerului Sanatatii, starea…

- 13 persoane care au ajuns la Galați venind din China au fost plasate in carantina la domiciliu. Este vorba despre opt romani și cinci chinezi.Cele 13 persoane trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului. Acestea…

- Epidemiologii DSP Olt au in monitorizare trei cetașeni ed origine chineza care au intrat in Romania in 1 februarie 2020, prin aeroportul Otopeni. Informația a ajuns publica pe cai neoficiale de-abia la o saptamana distanța, Direcția de Sanatate Publica necomunicand pana la aceasta ora inca niciun detaliu…

- Cinci cetateni din Buzau, abia intorsi din China, au intrat in atentia medicilor epidemiologi de la Directia de Sanatate Publica. Cei cinci, femei si barbati, cu varste pana in 45 de ani, sunt izolati la domiciliu, zilnic specialistii luand legatura cu ei pentru a se asigura ca nu au simptomele infectiei…

- Unsprezece copii au fost diagnosticati cu gripa la testul rapid in cursul zilei de luni, dupa ce in weekend alte 12 persoane au primit acest diagnostic, unii dintre pacienti fiind transferati la spitale din Bucuresti, cu insuficienta respiratorie si febra foarte mare. In cazul a doua probe prelevate…