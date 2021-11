Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40.000 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in ultimele trei zile in București, din care 22.104 cadrul maratonului de vaccinare. In maratonul de weekend din Capitala, cei mai mulți au ales vaccinarea la Palatul Copiilor - 4.593, apoi Circul Metropolitan - 4,021, Romexpo - 3.988, Sf.…

- Reprezentanții CNCAV anunța ca 8 centre de vaccinare au program prelungit in weekend in Capitala, iar unul are program non-stop. CNCAV a anunțat programul acestor centre: Sectorul 1: Romexpo- Vaccin:...

- Coordonatorul Campaniei de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat, marți, ca vor fi organizate in Capitala centre de vaccinare cu program prelungit, la fiecare sfarșit de saptamana.

- Romania a ajuns la 40% din populatia de peste 18 ani vaccinata anti-COVID Foto: facebook.com/ROVaccinare RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a ajuns la 40% din populatia de peste 18 ani vaccinata anti-COVID - a anuntat coordonatorul campaniei nationale, medicul Valeriu…

- Zeci de mii de persoane au fost vaccinate incepand de vineri, pana duminica la ora 19.00, in cadrul maratonului de vaccinare din București. In același interval, in capitala, au fost imunizate peste 63.000 de persoane. Aproape jumatate dintre persoanele vaccinate incepand de vineri, in București…

- Directorul general al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti Bogdan Berechet a anuntat, in sedinta de marti a Comisiei de aparare a Camerei Deputatilor, ca organizatorul Congresului PNL a fost amendat cu valoarea maxima prevazuta de lege, si anume 10.000 lei, pentru nerespectarea masurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Congresul PNL desfașurat la Romexpo, in Capitala, ca viitorul lider al Partidului National Liberal va avea o misiune foarte grea. Discursul integral: „Buna ziua, dragi liberali, Stimați invitați,Nu ne-am mai intalnit…

- Subprefectul municipiului Bucuresti, Antonela Ghita, a declarat sambata, 18 septembrie, ca, pe 25 septembrie, Congresul PNL s-ar putea desfasura la Romexpo cu peste 2.500 de persoane numai daca toti participantii ar fi vaccinati cu mai mult de 10 zile inaintea evenimentului.Presedintele PNL, Ludovic…