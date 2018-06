Opt blocuri de 12 etaje vor fi ridicate pe strada Aurel Vlaicu. Vor avea 504 apartamente

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali vor dezbate, miercuri, o serie de proiecte imobiliare de impact, fiind vorba despre construirea a peste 25 de blocuri in diverse zone ale orasului. Unul dintre cele mai importante face referire la construirea a sapte blocuri cu 11 etaje pe o suprafata de 2,3 ha de pe amplasamentul…

- Pe ordinea de zi a Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta, care se va intruni in data de 5.06.2018, se afla si solicitarea de emitere a avizului de oportunitate reglementare pentru un teren situat la intersectia bulevardului Tomis cu strada Suceava. Initiator…

- Sute de apartamente vor fi puse la dispoziția doritorilor în cel mai scurt timp. Realizatorii proiectului „Ordine și curațenie în Florești” se tem ca, în lipsa unor soluții viabile pentru rezolvarea problemelor traficului din Florești, venirea a alte câteva mii…

- Dezvoltatorul are la dispozitie o suprafata de 11.419 mp, teren rezultat din alipirea a mai multor parcele. Corpurile de cladire vor avea o inaltime maxima de 14 metri, cu trei demisoluri (diferenta semnificativa de nivel), parter, doua etaje si un etaj retras. Celalalt proiect face referire tot la…

- Antrepriza Ideal Casa SRL a depus la Primarie un plan urbanistic zonal (PUZ) pentru imobile cu un regim de inaltime de pana la cinci etaje, amplasamentul fiind pe str. Spital Pascanu 2-4. Societatea are la dispozitie o suprafata de 10.425 mp, achizitionata in martie 2018. Potrivit plansei de reglementari…

- Proiectul imobiliar de la fosta fabrica Nicolina va fi implementat etapizat. Beneficiarul, firma Sticknet Investment, a propus municipalitatii un prim plan urbanistic zonal ce face referire la o suprafata construibila de doar 2,3 ha din totalul celor 24 ha. Terenul se afla pe latura estica a amplasamentului,…

- Doi investitori in imobiliare au solicitat autorizatii de construire pentru trei blocuri de 6, 8 si 10 etaje pe o suprafata de 5.000 mp. Daniel Niculita va ridica doua blocuri, iar Art Residence, unul. Iesenii s-au mobilizat si vor iesi astazi la protest pentru a opri aceasta actiune. Cetatenii sunt…

- O firma vrea sa ridice un incubator de afaceri si locuinte colective in Bucium. In acest sens, Agim SRL a propus municipalitatii aprobarea construirii a trei corpuri de cladiri cu pana la sapte etaje (subsol, demisol, parter, sase etaje si un etaj tehnic). De remarcat ca in zona exista constructii cu…