Opt bărbați din Capitală trimişi în judecată pentru violarea şi agresarea unei minore de 14 ani Un nou caz de viol in grup! Opt barbați din Capitala au fost trimiși in judecata pentru viol, agresiune sexuala, complicitate la viol și act sexual cu un minor. O fata de 14 ani a fost violata pe rand, in decembrie anul trecut, de mai mulți barbați. Unul dintre agresori, in varsta de 18 ani, […] The post Opt barbați din Capitala trimisi in judecata pentru violarea si agresarea unei minore de 14 ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

