Opt avioane de lupta americane de noua generație, F-15, au aterizat, luni, in Polonia, țara care are granița cu Ucraina. Ministrul Apararii din Polonia, citat de Reuters, a declarat ca avioanele se alatura celorlalte sosite saptamana trecuta in baza militara de la Lask. Statele Unite au trimis suplimentar 3.000 de militari in Polonia, in contextul […] The post Opt avioane de lupta americane F-15 au ajuns in Polonia, care are granița cu Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .