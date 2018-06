Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al CJ Bihor, Alexandru Kiss, a fost condamnat luni de catre Tribunalul Bihor la 8 ani de inchisoare cu executare, pentru luare de mita si infractiuni de coruptie.Sentinta nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel care se va judeca la Curtea de Apel Oradea, scrie agerpres.ro.…

- Instanta suprema a decis, marti, mentinerea pedepselor dispuse in prima instanta in dosarul Gala Bute. Singurul inculpat care a fost gasit nevinovat de magistrati este fostul ministru Ion Ariton, acesta fiind achitat.Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare, Rudel Obreja la 5 ani…

- Judecatorii instantei supreme ar putea sa pronunte, marti, decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

- Alexandru Vișinescu ramane in inchisoare! Magistrații au respins contestația depusa de celebrul torționar. Instanța "respinge, ca nefondata, contestatia formulata de contestatorul Visinescu Alexandru impotriva sentintei penale nr. 34/F din 01 martie 2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia…

- Magistratii instantei supreme ar urma sa pronunte joi decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.

