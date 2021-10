Opt ani de puşcărie pentru o ţigară Abia iesit din inchisoare, un iesean se va intoarce acolo pentru o fapta similara celei pentru care fusese condamnat. De aceasta data, pedeapsa va fi mult mai severa. El ar putea petrece 8 ani in spatele gratiilor pentru o tigara. Pe 26 februarie, Cristinel Axinte fusese eliberat din penitenciar, dupa ispasirea unei pedepse de 4 ani de inchisoare primita pentru talharie. In 2017, jefuise un iesean in zona Garii, furandu-i un telefon Nokia in valoare de 400 de lei si pulverizandu-i in fata spray lacrimogen. La 42 de ani, Axinte mai are la activ o condamnare la 5 ani de inchisoare pentru talharie,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

