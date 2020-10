Panzele erau semnate de Picasso, Matisse, Monet si Gauguin.Astazi se implinesc opt ani de cand doi romani au furat, in doua minute, sapte tablouri picturi in ulei si acuarele de la muzeul Kunsthal din Roterdam. Valoarea estimata ajungea la 18 milioane de euro, panzele fiind semnate de Picasso, Matisse, Monet si Gauguin. Operele sustrase sunt Tecirc;te d 39;Arlequin de Pablo Picasso, La Liseuse en Blanc et Jaune de Henri Matisse, Waterloo Bridge si Charing Cross Bridge de Claude Monet, Femme deva ...