- Duminica seara, focsanenii si-au dat intalnire la film. In sala mare de spectacole a Cinematografului Balada a rulat „Maria, Regina Romaniei“, un film istoric cu si despre poporul roman, popor pe care Regina Maria l-a iubit cu patos, chiar daca prin vene nu-i curgea sange de dac. In sala, alaturi de…

- Increderea romanilor in presa a scazut puternic anul trecut, pana la 35%, de la 42% in 2018, reprezentand cea mai mare scadere anuala din lume, potrivit unui studiu al Reuters privind mass-media digitala, citat de Agerpres. Mediul online a depașit ca pondere televiziunea, iar Facebook a devenit principala…

- Pianistul Teo Milea va concerta in Romania, in perioada 24 Ianuarie – 11 februarie 2020. La Timișoara mai sunt disponibile cateva bilete. Artistul din Timișoara, care acum traiește in Toronto, va concerta in Sala de Concerte a Colegiului Național de Arta „Ion Vidu” din Timișoara, sambata, 8 februarie…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea participa, luni, la o serie de evenimente dedicate Revolutiei Romane de la Timisoara. Si premierii Romaniei si Ungariei, Ludovic Orban si Viktor Orban, sunt asteptati la Timisoara, anunța news.ro.Presedintele Klaus Iohannis este asteptat, in data de 16 decembrie,…

- Atacantul francez Antoine Griezmann a fost primit cu ostilitate la revenirea lui pe Stadionul Wanda Metropolitano, ca jucator al echipei FC Barcelona, la meciul de duminica, disputat împotriva fostei sale formatii, Atletico Madrid, informeaza lefigaro.fr, potrivit News.ro."Ai vrut…

- Alaturi de activitatea sa in formația Apocalips, numele lui Flavius Buda este cunoscut și grație celor doua carți pe care le-a scris despre fotbalul și handbalul din cel mai vestic oraș din Romania, Sannicolau Mare. De-a lungul anilor, formația ApocalipS a trecut printr-o serie de schimbari de componența…

- Focșaniul a fost miercuri, 6 noiembrie, gazda unui emoționant spectacol de muzica și poezie, a 5-a ediție „In memoriam Adrian Paunescu”. „In memoriam”, pentru ca doar cu o zi inainte, pe 5 noiembrie, s-au implinit 9 ani de cand poetul național Adrian Paunescu a plecat dintre noi. Devenita deja tradiție,…

- DARA este o artista din Bulgaria cu un timbru vocal aparte, care iși compune propriile piese și de fiecare data cand se afla pe scena are o energie molipsitoare. „Darbie”, cea mai recenta piesa lansata, a ...