- Dupa moartea Ilenei Ciuculete, Cornel Galeș iși gasise alinarea in brațele altei femei. Viviana era iubita barbatului și deși nu erau casatoriți cu acte in regula, ea și fiica sa formau familia lui Galeș. Cu doar cateva zile inainte de repatrierea trupului neinsuflețit, fata vitrega a transmis un mesaj…

- Seful statului Igor Dodon acuza Guvernul Sandu de eliberarea fostului premier Vlad Filat. Declaratia a fost facuta dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate. "Aceasta eliberare a fost pregatita de fosta Guvernare. De ce a fost posibil? Sunt doua aspecte:1.

- Un barbat din Pascani a fost condamnat la 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat de evaziune fiscala. Alexandru Voroneanu a mai fost condamnat si in 2013, la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, acea pedeapsa fiindu-i revocata. Condamnarea la puscarie este definitiva…

- Alfred Chestnut, Andrew Stewart si Ransom Watkins au fost condamnati la inchisoare pe viata in 1984 pentru uciderea unui baiat de 14 ani. Cei trei au fost eliberati dupa ce cazul lor a fost reluat si judecatorul a dat verdictu in baza probelor aparute recent. In anii ’80 cazul…

- Niculae Badalau spune ca nu stia ca fiica sa a lucrat la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Dupa ce in urma cu o saptamana a negat cu vehementa acest lucru, pus in fata unei informatii incontestabile, liderul PSD s-a razgandit brusc si a spus ca nu stia.

- Un barbat care executa o sentinta de inchisoare pe viata pentru crima sustine ca si-a ispasit pedeapsa dupa ce o septicemie i-a provocat moartea temporara. In 2015, detinutul a fost transportat de la Penitenciarul din Iowa la spital, unde inima i-a fost repornita de cinci ori.

- Un barbat condamnat la inchisoare pe viața pentru crima susține ca și-a ispașit pedeapsa dupa ce o septicemie i-a provocat moartea temporara. Mai mult, acesta susține ca doctorii i-au incalcat drepturile in momentul in care a spus ca nu vrea sa fie resuscitat, dar i s-au administrat fluide de resuscitare,…

- Acesta va sta la puscariemai multi ani. „La data de 31 octombrie, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Miroslava si luptatorii Serviciului de Actiuni Speciale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei de cinci ani inchisoare, emis de Curtea de Apel Iasi, pe numele unui barbat de 35 de ani,…