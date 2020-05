Opt angajați ai spitalului raional din Sîngerei, infectați cu noul coronavirus Dupa ce ieri ministra Sanatații Viorica Dumbraveanu a anunțat ca la spitalul raional Singerei a izbucnit un focar de coronavirus, astazi instituția medicala a venit cu un comunicat de presa in care ofera detalii despre situația epidemiologica. Potrivit aministrației, opt angajați ai spitalului au fost testați pozitiv la noul coronavirus. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

