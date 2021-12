Opt angajați ai Agenției Servicii Publice, citați de CNA pentru a fi audiați Mai mulți angajați din cadrul Agenției Servicii Publice au fost citați de CNA și procurorii anticorupție pentru a fi audiați in dosarele, pornite pe fapte de corupție la eliberarea actelor cadastrale. Cele opt persoane sint așteptate astazi, incepind cu ora 9.00, la sediul CNA. Funcționarii sint banuiți de corupere pasiva și trafic de influența, dupa ce ar fi acceptat mijloace financiare de la Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Mai mulți angajați din cadrul Agenției Servicii Publice au fost citați de CNA și procurorii anticorupție pentru a fi audiați in dosarele, pornite pe fapte de corupție la eliberarea actelor cadastrale. Cele opt persoane sunt așteptate astazi, incepand cu ora 9:00, la sediul CNA.

