Opriti timpul, celebra piesa a Corinei Chiriac, intr-o reinterpretare inedita A adus nostalgia in atenția publicului, iar acum lanseaza o noua piesa. LIA și JustEddie surprind publicul cu un remix al celebrei piese Opriți timpul. Pastrand versurile emoționante și adaugand o componenta contemporana, artiștii au reușit sa aduca o perspectiva noua asupra piesei. „Sunt momente pe care le traim și știm ca nu vom mai simți acele sentimente niciodata. Atunci vrei sa oprești timpul pentru ca iți e frica sa lași minutele sa se scurga. Sufletul nu uita niciodata ce a trait, pastreaza, iubește și viseaza. Este o onoare sa cant piesa Corinei Chiriac Opriți timpul și sper din suflet… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

