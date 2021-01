Opriţi schimbarea directorilor de şcoli! CARAS-SEVERIN – Este sfatul pe care il transmite autoritatilor responsabile de proces Daniel Toma, copresedintele USR-Plus Caras-Severin! „Conform anunțului publicat pe pagina Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, lista posturilor de conducere vacante cuprinde 49 de funcții de directori și 18 de directori adjuncți. Consideram ca intreg sistemul de invațamant ar trebui sa pregateasca inceperea școlii in format fizic in cele mai bune condiții dupa data de 8 februarie și pare absurd ca o bucata semnificativa de energie a corpului profesoral și managerial sa se concentreze acum pe schimbari… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Alianta USR-PLUS cere explicatii cu privire la cazurile in care au fost schimbati directori ai unitatilor scolare carora le expira mandatul de manager scolar pe 9 ianuarie. In acest sens, Stefan Palarie si alti parlamentari din Comisia pentru invatamant a Senatului au transmis adrese catre Inspectoratele…

