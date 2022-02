Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi manifestanti au protestat joi, 24 februarie, in orase si capitale din Europa la Berlin, Paris, Roma, Varsovia, Madrid sau Istanbul , impotriva invaziei ruse din Ucraina, transmite AFP.Proteste au avut loc si in Rusia, la Moscova si la Sankt Petersburg, in pofida interdictiei impuse de autoritati.…

- Numerosi manifestanti au protestat joi in mai multe orase si capitale din Europa. Oamenii s-au stans in numar mare la Berlin, Munchen, Hamburg, Paris, Londra, Roma, Varsovia, Madrid sau Dublin pentru a-și arata sprijinul pentru Ucraina și pentru a condamna acțiunile Moscovei.

- Pentru prima data dupa 2014 cotatia pentru titeiul Brent a depasit pragul de 100 de dolari pe baril, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Coșmarul a devenit realitate: un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea globala cu energie. Barilul de titei Brent a urcat pana la 102,48 dolari, cel mai ridicat…

- ZI NEAGRA pentru UCRAINA dar și pentru EUROPA : A inceput razboiul, Rusia a atacat Ucraina, Vladimir Putin a dat ordinul in miez de noapte The post ZI NEAGRA pentru UCRAINA dar și pentru EUROPA : A inceput razboiul, Rusia a atacat Ucraina, Vladimir Putin a dat ordinul in miez de noapte.VIDEO first appeared…

- Fostul președinte Traian Basescu a spus ca nu crede intr-o invadare generalizata a Ucrainei din cauza urmarilor pe care le-ar avea acest lucru pentru Rusia. ”Nu cred intr-o invadare a Ucrainei dintr-un motiv simplu. In primul rand repercusiunile vor fi teribile pentru Rusia, in al doilea rand, Putin…

- Europa trece prin „cel mai periculos moment” pentru securitatea sa de la sfârsitul Razboiului Rece, chiar daca o „solutie diplomatica” cu Rusia ramâne „posibila”, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell la Washington, citat de AFP.„Traim…

- Nord Stream 2, gazoductul care va transporta gaze din Rusia in Germania pe sub Marea Baltica, a creat deja neințelegeri intre Germania și SUA și a semanat discordie in Europa. Acum, pe masura ce se inmulțesc temerile occidentale ca Rusia condusa de Vladimir Putin va ataca Ucraina, gazoductul a devenit…

- Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa coopereze indeaproape cu administratia americana cu privire la implementarea unei declaratii comune privind conducta de 11 miliarde de dolari. Administratia Biden a renuntat la sanctiunile impuse operatorului de conducte si a incheiat un…