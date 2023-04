Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua nu a putut repeta meciul bun reușit cu rivala Dinamo (victorie cu 2-0), gruparea pregatita de Daniel Oprița fiind invinsa sambata, scor 1-0, de Gloria Buzau. Meciul a facut parte din etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 2 la fotbal.

- Cristian Sirghi (36 de ani), veteranul din apararea Oțelului Galați, a comentat infrangerea suferita de moldoveni in fața lui Dinamo, scor 0-3, in runda cu numarul 3 din play-off-ul Ligii 2. Stoperul a spus ca, in opinia lui, numele adversarilor i-a facut sa joace cu teama, catalogand infrangerea drept…

- Dorinel Munteanu (54 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a vorbit despre infrangerea suferita de moldoveni, scor 0-3, in fața lui Dinamo, in runda a treia din play-off-ul Ligii 2. Tehnicianul galațenilor s-a aratat dezamagit de rezultat și a spus ca diferența s-a facut pe contraatac pentru…

- Dinamo a invins la Dej cu 3-0, in a doua etapa din play-off-ul Ligii 2. Golurile au fost marcate de Gorka Larrucea și Dani Iglesias, „dubla”. Iata cele mai interesante detalii de la duelul antrenant de pe Municipalul din Dej: 1. Tehnicianul gazdelor, Dragoș Militaru (33 de ani), a ieșit pe tunel la…

- SC Otelul Galati nu se va baza la meciul din aceasta seara, cu Steaua (ora 20:00, la Galati), dar nici in urmatoarele etape, pe antrenorul Dorinel Munteanu si pe fundasul Costin Ghiocel. Ambii au fost suspendati de catre Comisia de Disciplina si Etica a FRF dupa meciul din debutul play-off-ului Ligii…

- Gloria Buzau vine s-o invinga, iar, pe Dinamo. Alexandru Boiciuc, fostul varf al lui U Cluj, o mai veche cunoștința a roș-albilor, are ganduri mari, la fel și Trebotic, care a eliminat „haita” din Europa League pe vremea cand evolua la Hajduk Split. Dinamo va debuta duminica, de la ora 12:00, in play-off-ul…

- Modificarea de program din Liga 1 a adus modificari și la programul din Liga 2, partida Dinamo - Gloria Buzau fiind reprogramata. Inițial, duelul dintre Dinamo și Gloria Buzau fusese programat luni, 20 martie, de la ora 18:00. Acum, partida se va juca duminica, 19 martie, de la ora 12:00. Dinamo - Gloria…

- Azi s-a jucat ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2, astfel ca s-au stabilit echipele care merg in play-off și play-out. Luni, de la ora 13:00, se va trage la sorți programul din play-off și play-out. CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo s-au calificat in play-off,…