Oprişan și Misăilă cer cercetarea prefectului de Vrancea pentru organizarea manifestărilor de Ziua Unirii Consiliul Judetean Vrancea, condus de Marian Oprișan (PSD), și primarul Focsaniului, Cristi Misaila (PSD), cer Ministerului de Interne cercetarea prefectului de Vrancea, Gheorghița Berbece, pentru organizarea manifestarilor de Ziua Unirii.

Potrivit unui comunicat postat vineri seara pe pagina Facebook a Consiliului Județean Vrancea, autoritațile au &"aniversat astazi 161 ani de la Unirea Principatelor Române într-un climat de dezbinare și minciuna! Un climat care se datoreaza exclusiv Prefectului PNL al Județului Vrancea care, din funcția de reprezentant al Guvernului României,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc, vineri, la Iași in cadrul evenimentelor organizate cu ocazia a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane.Potrivit informațiilor Antena 3, o persoana a leșinat in Piața Unirii de la Iași.

- Prezent la Iasi la manifestarile organizate la 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, premierul Ludovic Orban a renuntat la discursul pe care il avea pregatit, facand o serie de promisiuni pentru ieseni. Premierul a fost luat prin surprindere de huiduielile celor aflati in Piata Unirii.

- La Focșani, Unirea Principatelor Romane va fi sarbatorita separat de autoritați, care și-au facut fiecare propriul program. Vor fi doua hore ale Unirii, una anunțata de Prefectura și alta de Primarie, la ore diferite. S-a ajuns in situatia asta pentru ca primarul si prefectul nu s-au inteles intre ei,…

- UPDATE ora 10:00 – Sute de ieseni s-au adunat in Piata Unirii din Iasi pentru a participa la manifestarile dedicate zilei de 24 ianuarie. Ziua Unirii Principatelor Romane. La 24 ianuarie este sarbatorita in intreaga tara, Ziua Unirii Principatelor Romane. In acest an se implinesc 161 de ani de la unirea…

- In 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza era ales domnitor al Munteniei, dupa ce in 5 ianuarie fusese votat domnitor al Moldovei. Cu toate acestea, Unirea se sarbatorește la Iași inca de pe vremea lui Cuza, ca o compensație pentru sacrificiul facut de ieșeni, spune istoricul Sorin Iftimi pentru mediafax.In…

- Transmisiuni directe de la Iasi, loc simbolic al Micii Uniri, reportaje, documentare si editii speciale, dar si spectacole de folclor vor marca, vineri, la posturile Televiziunii Romane, implinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Programele TVR…

- Piesa de teatru "Povestea Unirii" va fi interpretata, vineri, la Sala Unirii din Iasi, pentru a celebra implinirea a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Spectacolul "Povestea Unirii", care poarta semnatura regizorului Ovidiu Lazar, va fi jucat in Sala Unirii, de la ora 11,00. Spectacolul de…