Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD, Marian Oprisan, a declarat ca nu doreste sa comenteze public scrisoarea primarului capitalei, Gabriela Firea, ci numai in interiorul partidului. Oprișan arata ca miza acestui razboi nu este Liviu Dragnea, ci programul de guvernare al PSD, tocmai de aceea ii cere Gabrielei Firea…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, referitor la scrisoarea deschisa trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD, ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, iar aceste lucruri vor...

- Dumitru Buzatu, lider PSD Vaslui si presedinte CJ Vaslui, a declarat, in cadrul unei interventii la Realitatea TV ca ceea ce a invocat Gabriela Firea in scrisoarea deschisa pentru colegii sai se va discuta in formatiune, dar ca ar „exclude din discutie notiunea de impacare“.

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a criticat miercuri atitudinea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, susținand ca nemulțumirile prezentate de aceasta in spațiul public ar fi trebuit discutate in interiorul partidului. Pop ii cere Gabrielei Firea sa argumenteze afirmațiile facute.„Acest…

- Vicepresedintele social-democrat Gabriela Firea, primar general al Capitalei, a precizat marti ca ramane membru al PSD, spunand ca nu se alatura adversarilor partidului, asa cum a sustinut in urma cu o zi liderul formatiunii, Liviu Dragnea. Gabriela Firea a afirmat ca nu se asteapta sa-i fie retras…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus sambata, in CExN de la Neptun, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, „trebuie sa isi asume responsabilitatea” daca s-au comis erori legate de interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din 10 august, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.

- Sedinta tensionata la PSD. Gabriela Firea a explodat in timpul sedintei CEx al PSD. Primarul Capitalei a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne ca urmare a violentelor de la mitingul din 10 august, ea acuzand o pe Dan de premeditarea violentelor. A urmat si replica ministrului Carmen…

- Firea: Sa ajunga acest partid sa nu aiba un candidat viabil (...) este un moment de mare tristete, este un moment istoric la modul negativ" Social democratii au angajat o firma privata de paza si protectie pentru a impiedica accesul jurnalistilor si a unor eventuali protestatari. in centrul de conferinte…