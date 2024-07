Pentru preluarea traficului de calatori estimat cu prilejul Festivalului Electric Castle care se desfașoara in apropiere de Cluj Napoca, in perioada 16/17 – 21/22 iulie 2024, mai multe trenuri ale CFR Calatori vor avea programata o oprire la BONȚIDA Hm, suplimentar fața de trenurile care au deja oprire. Trenuri cu oprire suplimentara la Bonțida Hm: in perioada 16 -21 iulie 2024 – IR 1830 Galați – Cluj Napoca in perioada 16/17 -21/22 iulie 2024 – IR 1837 Iași – Cluj Napoca – IR 1838 Cluj Napoca – Iași – IR 1765 Timișoara Nord – Iași – IR 1753 Iași…